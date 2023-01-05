В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
9 минут назад

Завороженный падающим снегом медведь Диксон попал на видео

Мослентаиещё 1

Завороженный падающим снегом медведь Диксон, привезенный в столицу на реабилитацию с Севера, попал на видео. Соответствующий ролик опубликовала в личном Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

На кадрах видно, как медведь переместился в свой уличный вольер. Остановившись на одном месте, он с интересом разглядывал кружащие вокруг хлопья снега.

«Падающий снег будто заворожил нашего медведя — он даже ловил снежинки. Еще Диксон увлеченно жевал сосновые ветки, которые он смог оторвать от своего новогоднего дерева», — сказала гендиректор зоопарка.

«Эстет», «Наверное инстинктивно напоминает родину Диксону», «Такой большой, а ушки такие маленькие, как щеночек любопытный», «Пусть восстанавливается и радуется жизни», «Такой милый мишка. Как же хочется, чтобы он выздоровел», «Заобнимала бы его», — написали поклонники Диксона.

Ранее в Московском зоопарке для Диксона нарядили сосну и подготовили подарок. Сосна медведю очень понравилась — он долго и с большим интересом обнюхивал ее и пробовал на вкус, жевал иголки.

Общество,Видео,Светлана Акулова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители