В России предложили сократить новогодние каникулы

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24 минуты назад

В России выступили за перенос части нерабочих дней с января на май

Елена Прошина

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов счел необходимым перенести часть нерабочих дней с января на май. С соответствующей инициативой он обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, заявила пресс-служба политика.

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Фото: ТАССТАСС

Миронов обратил внимание на то, что зачастую гражданам не удается провести время с пользой для своей семьи во время январских праздничных дней.

Он также указал на увеличение случаев злоупотребления алкоголем. Вместе с тем политик отметил, что россияне ежегодно просят перенести новогодние выходные на майские праздники.

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Во вторник депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов выступил за сокращение новогодних праздников и распределение выходных дней равномерно, по три дня.

Ранее Роструд напомнил о том, что следующие длинные выходные будут в феврале по случаю Дня защитника Отечества. Россияне будут отдыхать с 23 по 26 февраля.

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