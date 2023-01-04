В России предложили сократить новогодние каникулы

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов счел необходимым перенести часть нерабочих дней с января на май. С соответствующей инициативой он обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, заявила пресс-служба политика.

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Миронов обратил внимание на то, что зачастую гражданам не удается провести время с пользой для своей семьи во время январских праздничных дней.

Он также указал на увеличение случаев злоупотребления алкоголем. Вместе с тем политик отметил, что россияне ежегодно просят перенести новогодние выходные на майские праздники.

Во вторник депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов выступил за сокращение новогодних праздников и распределение выходных дней равномерно, по три дня.