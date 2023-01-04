Рогозин передал послание Макрону

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин намерен вернуться на фронт в Донбассе в середине января. Он заявил, что выписан из госпиталя после полученного ранения, а извлеченный из его тела осколок «от снаряда гаубицы Caesar» отправил послу Франции в РФ – чтобы его передали французскому президенту. Кроме того, Рогозин рассказал, что в Донецке погибли двое членов его отряда «Царские волки».

Фото: Дмитрий Рогозин/VK Дмитрий Рогозин/VK

Бывший глава «Роскосмоса» выписан из госпиталя после операции. Как заявил Рогозин в разговоре с RT, в середине января он намерен вернуться на фронт во главе группы военных советников «Царские волки».

Экс-руководитель госкорпорации также сообщил, что во время декабрьского удара по гостинице «Шеш-Беш» в Донецке были убиты двое офицеров отряда «Царские волки» — Михаил Бридасов и Владимир Гусейнов.

Он добавил, что еще четверо членов его отряда военных советников были тяжело ранены. Сам Рогозин также получил ранение.

4 января в своем Telegram-канале он также сообщил, что отправил извлеченный из него осколок послу Франции в России Пьеру Леви. Рогозин попросил дипломата передать осколок французскому президенту.