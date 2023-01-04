Паромное сообщение между Сахалином и Хабаровским краем закрыто

Со среды, 4 января, временно прекращается паромное сообщение между Холмском (Сахалин) и Ванино (Хабаровский край). Это связано с погодными условиями. Об этом пишет агентство «Прайм».

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«С 22.00 (14.00 мск) 4 января в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе паромная переправа Ванино – Холмск закрыта», — говорится в сообщении регионального главка МЧС России.

В ведомстве также добавили, что движение дизель-электроходов будет возобновлено после улучшения погодных условий.