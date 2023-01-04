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33 минуты назад

Паромное сообщение между Сахалином и Хабаровским краем закрыто

Елена Прошина

Со среды, 4 января, временно прекращается паромное сообщение между Холмском (Сахалин) и Ванино (Хабаровский край). Это связано с погодными условиями. Об этом пишет агентство «Прайм».

Паромное сообщение между Сахалином и Хабаровским краем закрыто
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 22.00 (14.00 мск) 4 января в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе паромная переправа Ванино – Холмск закрыта», — говорится в сообщении регионального главка МЧС России.

В ведомстве также добавили, что движение дизель-электроходов будет возобновлено после улучшения погодных условий.

Напомним, в Турции третий день подряд закрывают паромное сообщение через пролив Дарданеллы из-за густого тумана. Уточняется, что движение вернется в обычный режим после того, как туман рассеется.

Общество,МЧС России,
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