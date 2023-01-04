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7 минут назад

Европейскую часть России ждет сильное похолодание

Елена Прошина

В ближайшие дни в европейскую часть России придет сильное похолодание вместе с антициклоном, а на Урале начнутся суровые морозы до -40 градусов. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Европейскую часть России ждет сильное похолодание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, температура воздуха будет ниже климатической нормы на 8-16 градусов. Такое похолодание принесет собой антициклон, который перемещается из Арктики на Скандинавию.

«Мощный обвал холода ожидается не только в Москве, он будет повсеместным на европейской территории России. Температура значительно ниже климатической нормы прогнозируется и в других регионах Центрального федерального округа, и на Урале, и даже на юге России», - пояснил Вильфанд.

Так, начиная с 6 января температура воздуха в Северо-Западном, Уральском, Центральном и Приволжском федеральных округах опустится ниже климатической нормы на 8-16 градусов. С 7-8 января похолодания стоит ждать и на юге России. Больше всего не повезет жителям Урала. Там уже с 4 января ожидаются суровые морозы, до -30-40 градусов.

Ранее Вильфанд рассказал, что с 6 по 10 января в Москве ожидаются морозы до 29 градусов. Эти пять дней станут самыми холодными в 21 веке.

Общество,Погода,Роман Вильфанд,
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