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29 минут назад

В России хотят исключить фиктивные браки мигрантов

Елена Прошина

В России могут исключить для иностранных граждан возможность через фиктивные браки и фиктивное установление отцовства легализовать свой статус в стране. Соответствующий проект закона был подготовлен Министерством внутренних дел России, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк, передает ТАСС.

В России хотят исключить фиктивные браки мигрантов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, сейчас по этому законопроекту в стране проводят процедуру межведомственного согласования.

Собеседница агентства добавила, что почти за год ведомство приняло порядка 400 решений об аннулировании разрешительных документов для проживания в РФ в связи с признанием недействительным брака, который был заключен с гражданами РФ.

Согласно действующему закону, иностранцы могут рассчитывать на упрощенный прием в гражданство РФ при определенных условиях. Так, нужно состоять в браке с гражданином РФ не меньше трех или иметь в семье общего ребенка.

Ранее сообщалось, что, по данным МВД, в прошлом году было обнаружено увеличение числа нарушений правил въезда в страну и режима пребывания мигрантов в России. Рост таких случаев оценивался в 114%.

Общество,Ирина Волк,МВД России,
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