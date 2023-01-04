В России хотят исключить фиктивные браки мигрантов

В России могут исключить для иностранных граждан возможность через фиктивные браки и фиктивное установление отцовства легализовать свой статус в стране. Соответствующий проект закона был подготовлен Министерством внутренних дел России, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк, передает ТАСС.

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По ее словам, сейчас по этому законопроекту в стране проводят процедуру межведомственного согласования.

Собеседница агентства добавила, что почти за год ведомство приняло порядка 400 решений об аннулировании разрешительных документов для проживания в РФ в связи с признанием недействительным брака, который был заключен с гражданами РФ.

Согласно действующему закону, иностранцы могут рассчитывать на упрощенный прием в гражданство РФ при определенных условиях. Так, нужно состоять в браке с гражданином РФ не меньше трех или иметь в семье общего ребенка.