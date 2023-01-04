Рогозин отправил ранивший его осколок от снаряда из Caesar послу Франции

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отправил осколок снаряда, который был ранее извлечен из его шеи, послу Франции в России Пьеру Леви. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сопроводительное письмо.

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Следственный комитет РФ ранее проинформировал о том, что удар по гостинице, где получил ранение экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, могли нанести из французской гаубицы Caesar.

Рогозин напомнил о том, что перспективы российско-французского политического и экономического сотрудничества, обсуждаемые ранее сторонами, сошли на нет. По его словам, слова и действия Парижа «чудным образом диаметрально разошлись».

Экс-глава Роскосмоса также подчеркнул, что Франция подчинилась Соединенным Штатам. Он назвал ее с марионеточной страной.

Рогозин напомнил о том, что произошло с ним в Донецке. Он заявил, что там произошел подлый террористический акт, из-за которого сильно пострадал.

«Осколок, вырезанный хирургами из моего позвоночника, прошу передать Эммануэлю Макрону. И еще скажите ему, что никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе», - подчеркнул Рогозин.