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19 минут назад

Рогозин отправил ранивший его осколок от снаряда из Caesar послу Франции

Елена Прошина

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отправил осколок снаряда, который был ранее извлечен из его шеи, послу Франции в России Пьеру Леви. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сопроводительное письмо.

Рогозин отправил ранивший его осколок от снаряда из Caesar послу Франции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Следственный комитет РФ ранее проинформировал о том, что удар по гостинице, где получил ранение экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, могли нанести из французской гаубицы Caesar.

Рогозин выложил первое фото после операции

Рогозин напомнил о том, что перспективы российско-французского политического и экономического сотрудничества, обсуждаемые ранее сторонами, сошли на нет. По его словам, слова и действия Парижа «чудным образом диаметрально разошлись».

Экс-глава Роскосмоса также подчеркнул, что Франция подчинилась Соединенным Штатам. Он назвал ее с марионеточной страной.

Рогозин напомнил о том, что произошло с ним в Донецке. Он заявил, что там произошел подлый террористический акт, из-за которого сильно пострадал.

«Осколок, вырезанный хирургами из моего позвоночника, прошу передать Эммануэлю Макрону. И еще скажите ему, что никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе», - подчеркнул Рогозин.

22 декабря сообщалось, что в результате обстрела гостиницы в Донецке со стороны украинской армии был ранен Дмитрий Рогозин. В него попал осколок размером 8 на 6 мм. Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявлял, что гостиница была обстреляна по чьей-то наводке.

Общество,Пьер Леви,Эммануэль Макрон,Алексей Журавлев,Дмитрий Рогозин,Следственный комитет,Роскосмос,НАТО,Госдума,
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