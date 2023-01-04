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34 минуты назад

Стало известно о «параличе системы» Китая из-за смертности от COVID-19

Lenta.ruиещё 1

Резкий рост числа заразившихся COVID-19 в Китае привел к переполненности крематориев по всей стране. Об этом стало известно Bloomberg.

Стало известно о «параличе системы» Китая из-за смертности от COVID-19
Фото: ТАССТАСС

Агентство со ссылкой на очевидцев, сотрудников похоронной сферы и экспертов отмечает, что, хотя официально от коронавируса умерли около 12 человек, однако действительное количество умерших пациентов неизвестно. Предполагается, что смертность в КНР может вырасти с 9 тысяч человек в день до 25 тысяч в течение января, когда вырастет число междугородних и международных поездок к Лунному Новому году.

По словам сотрудников похоронных бюро в Пекине и Шанхае, крематории работают каждую ночь, а ближайшее свободное место для кремации умерших находится в середине января. По словам одного из сотрудников крематория, «вся система сейчас парализована», поскольку с этим никто не может справиться.

Также один из крематориев заявил о поступлении за день более 500 тел, а каждой семье дали пять-десять минут на прощание с умершим родственником в тесной комнате.

На фоне длинных очередей развился теневой бизнес по продаже мест в них. Сейчас кремацию предлагают организовать в течение трех дней за 68 тысяч юаней (около 672,8 тысяч рублей), в тот же день — за 88 тысяч юаней (около 870,7 тысяч рублей), тогда как прежде эту услуга стоила около нескольких тысяч юаней.

Снятие некоторых запретов со стороны властей Китая произошло после протестов в нескольких крупных городах по всей стране, в том числе в Шанхае, в связи с политикой «нулевой терпимости» к COVID-19, в рамках которой людям длительное время запрещалось выходить из дома.

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