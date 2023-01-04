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16 минут назад

В программу бесплатной медицинской помощи в РФ вошли новые направления

Елена Прошина

Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, сообщается на сайте кабмина РФ.

В программу бесплатной медпомощи в РФ вошли новые направления
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из документа следует, что российские граждане продолжат получать бесплатную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную и специализированную. Кроме того, в программе на 2023 год появились новые направления. Так, предусмотрено дальнейшее развитие медицинской реабилитации, в том числе оказание этого вида помощи на дому и предоставление пациентам необходимых медицинских изделий.

Также предусматривается положение о порядке финансирования затрат медицинских организаций на оказание помощи больным гепатитом С в рамках обязательного медицинского страхования. Меры по профилактике распространения данного заболевания включены в перечень мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни среди россиян.

Предусмотрены и дополнительные меры для борьбы с сахарным диабетом. Речь идет, в том числе о мероприятиях по раннему выявлению заболевания и внедрению современных методов его лечения, обеспечению пациентов необходимыми препаратами и средствами диагностики, открытие и развитие специальных школ для людей, страдающих диабетом.

Общество,Михаил Мишустин,Правительство РФ,
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