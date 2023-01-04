Кадыров назвал смерть Хасбулатова утратой для всего чеченского народа

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что смерть последнего председателя Верховного совета РСФСР Руслана Хасбулатова – утрата для всего чеченского народа. Хасбулатов родился в 1942 году в Грозном. По национальности – чеченец. Будучи ребенком, был депортирован вместе с семьей в Казахстан.

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"Благодаря своему упорству и тяге к знаниям, несмотря на чинимые чеченцам препятствия, он смог получить прекрасное образование, закончив МГУ", - написал Кадыров в Telegram-канале.

Также глава Чечни упомянул о том, каких карьерных успехов на политическом поприще сумел достичь Хасбулатов: он был 1-м заместителем председателя Верховного Совета РСФСР, а затем и возглавил Верховный Совет России.

"Кончина ярчайшего представителя нации является невосполнимой утратой для всего чеченского народа. Я выражаю искренние соболезнования родным и близким Руслана Имрановича", - добавил Кадыров.