«Это инстинкт самосохранения» Способ отвлечься и восстановить силы: почему праздники важны даже в самое тяжелое время?

Более 70 процентов россиян в конце 2022 года поддерживали отмену праздничных мероприятий. Четверть опрошенных ВЦИОМ респондентов считали их неуместными на фоне специальной военной операции (СВО). Так ли это на самом деле и как лучше провести эти праздники, чтобы помочь себе и родным, «Лента.ру» спросила у психолога-консультанта, заведующего кафедрой практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Бориса Шапиро.

В последнее время многие жалуются на резко обострившееся чувство вины. Людям кажется, что они не могут просто так жить и наслаждаться жизнью, пока в зоне СВО происходят бои и гибнут люди. Наступили праздники — нормально ли радоваться, отдыхать и веселиться, когда в мире все так неспокойно?

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Борис Шапиро: Здесь лучше не использовать слово «нормально», потому что люди все разные и все по-разному воспринимают то, что происходит. Для начала давайте обсудим, что такое праздник вообще и какие у него функции. Сейчас мы переживаем так называемый календарный праздник, который ведет счет от Юлия Цезаря — 1 января. И, с одной стороны, праздник объединяет людей. Во всяком случае в большинстве стран, особенно в странах, которые исповедуют христианство, это традиционный календарный праздник. Для людей это некоторая веха.

Но есть и другая сторона праздника, связанная с тем, что называется состоянием души. И когда людям тяжело, то одни могут отрешиться от негативных мыслей и включиться в этот праздник, а другие нет. У русского философа Михаила Бахтина есть замечательное определение праздника. По его утверждению, праздник — это временный выход в утопический мир.

К сожалению, многие люди для того чтобы об этом забыть, прибегают к чрезмерному потреблению алкоголя, который дает возможность уйти в иное пространство.

Многие регионы отменили новогодние гулянья. Это правильное решение?

С моей точки зрения, в такой ситуации широкие народные гулянья просто безнравственны. Я, например, с начала СВО не могу смотреть развлекательные передачи. Мне даже кажется не совсем нравственным, что их до сих пор показывают, потому что в начале СВО на телевидении все развлекательное убрали. Потом эти программы снова начали появляться. И сейчас, когда я включаю телевизор и вижу веселящихся людей, мне на это смотреть, честно говоря, тяжеловато.

Но это очень индивидуально. Есть люди, которые вообще безразличны к тому, что происходит. Они закупорились в своем собственном бытии и решают свои проблемы, как будто ничего и не происходит. Есть люди, которые в это включились и поддерживают российскую армию. Есть те, кто выражает резкое несогласие в отношении того, что происходит.

А в том, что касается чиновников, которые принимают решения, ситуация, на мой взгляд, довольно неоднозначная. С одной стороны, эти люди должны принимать соответствующие решения, поскольку Новый год — это государственный праздник. Но, с другой стороны, здесь нужно знать меру. Чиновники тоже люди и наверняка тоже по-разному относятся к происходящему. И для них возникает этическая дилемма.

В Москве решение принято более-менее правильное — отказаться от уличных концертов и салютов, но не от украшений и новогодних елок.

Я думаю, массовые гулянья интересны далеко не всем и в обычное время, тогда как дома празднуют почти все. Как сейчас будет правильно провести эти праздничные дни в кругу семьи?

Сейчас особенно важно сфокусироваться как раз на жизни самого себя и своей семьи. Потому что на ситуацию мы никак повлиять не можем, но надо продолжать жить и заниматься тем, чем ты занимаешься, решать рабочие и семейные задачи. Я бы предложил каждому провести ревизию прошедшего года — погордиться своими личными достижениями или достижениями своих близких, какими-то радостными событиями, а также извлечь уроки из допущенных ошибок. Но ни в коем случае не жалеть. Мне в этом смысле нравится одна французская поговорка: есть два рода глупости, первая — совершить глупость, вторая — жалеть об уже сделанной глупости. Ведь поезд уже ушел, теперь задача — больше таких глупостей не совершать.

И, конечно, надо подумать и о планах на новый год. Понятно, что люди сейчас чувствуют очень большую неопределенность. Многие тревожатся. Ведь не просто так на 66 процентов увеличился в последнее время спрос на антидепрессанты. Уж очень много стрессовых факторов сейчас на людей обрушилось — это и СВО, и пандемия. Нагрузка очень большая на психику. На этом фоне увеличилось и количество тревожных расстройств, и депрессий, потому что у разных людей разная стрессоустойчивость.

Да, многие говорят, что сегодняшняя реальность — это сплошные стрессы. Люди постоянно читают новости и погружаются в контекст все больше и больше. А праздники, по мнению социологов, как раз позволяют на время уйти из этой реальности. Насколько это правильно — использовать праздники как способ отвлечься от всего, что каждый день на нас давит и не дает спокойно жить? Или сейчас такое время, что из реальности лучше все же не уходить далеко и держать руку на пульсе?

Вы совершенно адекватное слово произнесли — отвлечься. Не развлечься, а отвлечься. Это как раз и есть тот самый временный уход в утопический мир, о котором говорил Бахтин.

Конечно, можно и елку не наряжать, и на стол не накрывать, а вместо этого сесть и все новогодние праздники смотреть новости, не переставая думать о том, что делать и кто виноват. Но это совсем чернушный вариант. Всего хорошо в меру.

А где эта грань между «отвлечься» и «развлечься»?

Ее сложно выделить, она индивидуальна для каждого человека и зависит от того, что он себе позволит в эти праздники. Я сейчас не говорю о людях, которые проводят праздники в состоянии острой алкогольной интоксикации. У сильно выпившего человека совсем другое поведение и мировосприятие.

Меня обеспокоила статистика, на чем люди стали больше экономить при подготовке к Новому году. Экономить начали практически на всем — и на подарках, и на продуктах, и на елке. На всем, кроме алкоголя. И это, с моей точки зрения, информативный показатель. Люди набирают алкоголь, чтобы создать себе искусственное веселье и забыться.

Когда же человек идет в кино на хороший фильм или на спектакль, он оказывается как бы в другом пространстве. И он какое-то время живет в этом фильме или спектакле, если у него есть способность к сопереживанию. Думаю, люди с серьезными морально-этическими принципами скорее будут отвлекаться. А люди, которые не включаются эмоционально в то, что происходит, будут развлекаться. Это такой стиль жизни.

Как бы там ни было, и тех, и других ждут целых десять дней в одном пространстве с родственниками. Я слышала, после праздников растет число обращений к семейным психологам. Это действительно так?

Во время пандемии, когда все были закрыты по домам со своими близкими, произошла резкая поляризация, которая зависела, с моей точки зрения, от двух основных факторов — жилищных условий и внутрисемейных отношений. Людей ведь часто, даже если они годами живут вместе, могут раздражать какие-то особенности друг друга. А когда люди находятся рядом друг с другом, а тем более в небольшом скученном пространстве 24 часа в сутки семь дней в неделю, эта раздраженность может возрастать. Мой опыт как семейного психотерапевта показал, что в одних парах отношения обострились и возникло отчуждение, а другие в этих условиях сплотились.

Это, кстати, то же самое, что было в начале 1990-х годов. Тогда, как показала практика, большинство семей сплотились, чтобы противостоять возникшему социально-экономическому напряжению.

Поэтому сейчас я уже не очень хорошо представляю, что может произойти и как это будет влиять на жизнь конкретных семей. Может быть, в эти праздники семьи, наоборот, сплотятся, и обращений к семейным психологам станет меньше. Но в то же время теперь появился еще и третий фактор — позиции членов семьи в отношении происходящего. У меня сейчас очень много пар, которые до этого февраля жили вполне гармонично, а после произошел идеологический раскол. Разумеется, на этой почве возникают конфликты.

Но ведь главная идея семьи в том, чтобы друг друга поддерживать. Наверное, если семья достаточно крепкая, политические взгляды не могут ее разрушить?

К сожалению, могут.

Для того чтобы друг друга поддерживать, нужен определенный ресурс. И если люди чувствуют, что у них этого ресурса не хватает, нужно идти к семейному психотерапевту еще до праздников. Из своей консультативной практики я могу сказать, что в предновогодний период есть тенденция к обострению супружеских конфликтов, потому что начинаются разговоры из разряда: «Где мы будем справлять? С кем мы будем справлять?» А если у супругов разные планы, если они все время спорят о том, кто из них главнее, то отношения обостряются.

Конечно, то же самое может происходить и во время праздника. Все зависит от психологического климата в семье. И если в семье освоены способы сближения, если супруги могут идти на компромисс, то эта семья выживет в любой ситуации. А если этих soft skills нет, а привычный жизненный алгоритм, состоящий только из совместных завтраков и дискуссий о том, кто ведет ребенка в детский сад, нарушается, то конфликты могут иметь место. Кто-то, например, будет рад такому количеству свободного времени, а для кого-то это станет казнью египетской. Особенно если люди не знают, как вообще разговаривать друг с другом и если им даже не о чем разговаривать.

А если один человек хочет отметить Новый год, как полагается, а другой отказывается отмечать и не хочет даже наряжать елку?

Здесь главное — избежать ситуации психологического насилия. Конечно, лучше всего провести переговоры и найти компромисс. Если оба партнера занимают неуступчивую позицию, пусть каждый делает то, что хочет. Что тут поделаешь?

Есть много определений любви. Одно из них принадлежит не профессиональному психологу, а писателю Льву Николаевичу Толстому. Он считал, что любовь — это деятельное желание добра другому. То есть это не просто слова.

У О. Генри есть рассказ «Дары волхвов». Его герои — Джим и Делла — к Рождеству подарили друг другу то, что было связано для них с лишением самого ценного. Джим продал свои семейные золотые часы, чтобы купить Делле гребень для волос, а та, в свою очередь, продала свои роскошные волосы и купила мужу цепочку для часов. Это идеальное воплощение модели «относись к другому так, как тебе бы хотелось, чтобы относились к тебе».

Но не для всех ведь праздники в принципе играют такую важную роль, как для героев О. Генри. Некоторые вообще не отмечают. Как таким людям лучше провести праздники, чтобы хорошо отдохнуть и восстановить силы?

Есть такое выражение — праздник жизни. И тут весь вопрос в том, что конкретному человеку доставляет в жизни удовольствие? Ведь праздники сами по себе — это некоторые условности, ритуалы, к которым мы все привыкли. Они могут быть связаны с мифологией или историческими событиями.