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1 час назад

В Госдуме оценили предложение о моратории на русскую культуру

Lenta.ru

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала предложение Литвы ввести мораторий на русскую культуру. Ее слова приводит РИА Новости.

В Госдуме оценили предложение о моратории на русскую культуру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Драпеко оценила предложение о моратории на русскую культуру и назвала возможные ограничения неудивительными.

«Уже нас ни чем не удивишь. Пусть объявляют, что хотят. Останутся вообще без культуры», — подчеркнула депутат.

Ранее по этому вопросу высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, предложение литовской стороны говорит о ее «ментальном карантине».

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис предложил ввести запрет на русскую культуру. По его мнению, Москва использует эту сферу как оружие. Он напомнил, что представители российской поп-культуры приезжали в страну на важные для нее дни. «Мне нравится предложенная идея ввести ментальный карантин для русской культуры, отказаться от произведений, которые казались нам приемлемыми», — заключил министр.

Общество,Елена Драпеко,Мария Захарова,МИД России,Госдума,
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