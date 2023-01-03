В России выявили 3 080 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 3 080 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в Оперштабе по ситуации с COVID-19.

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Госпитализация потребовалась для 512 пациентов. Выздоровели 5 482 заболевших коронавирусом. Всего болезнь в РФ перенесли 21 223 056 человек.

Также за последние 24 часа были подтверждены 48 летальных случаев COVID-19.