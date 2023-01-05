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16 минут назад

В России выявили 3724 случая коронавируса

Lenta.ruиещё 6

В России за сутки выявили 3724 случая заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 21 817 113. Об этом в четверг, 5 января, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

В России выявили 3724 случая коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Днем ранее, 4 января, в России было выявлено 3328 новых случаев COVID-19.

Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (1073), Санкт-Петербурге (330) и Московской области (92). Меньше всего — в Еврейской автономной области (2), Магаданской области (2) и Ненецком автономном округе (1). В Ингушетии и Чукотском автономном округе не выявлено ни одного случая.

Число госпитализаций за последние сутки составило 721, число выздоровлений — 4719. Общий показатель выздоровлений достиг 21 232 717.

За прошедшие 24 часа зарегистрировано 47 летальных исходов. С начала пандемии в России умерли 393 945 человек.

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