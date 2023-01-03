Что изменится в школах и вузах в 2023 году

Учить и воспитывать по-новому планируют не только школьников и студентов, но даже детсадовцев. С 1 января 2023 года должна вступить в силу новая федеральная программа дошкольного образования. Уже принят так называемый золотой стандарт для школ, он тоже заработает с начала следующего года. Главная цель этих документов — создание единого образовательного пространства в стране. Таким образом, детсадовцам и школьникам от Анадыря до Балтийска собираются давать одинаковые знания и прививать единые ценности. Нововведения ждут и студентов.

Фото: © Игорь Самохвалов/ПГ © Игорь Самохвалов/ПГ

Детсадовцев научат говорить спасибо и любить Родину

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С 1 января 2023 года должна вступить в силу новая федеральная программа дошкольного образования. Проект этого документа подготовили в Минпросвещения. В нем подробно расписано, чему учить ясельников, детсадовцев и дошкольников.

Так, детям от одного до двух лет нужно привить первичный опыт социального взаимодействия, например, научить здороваться и благодарить. Детей от трех до пяти лет предлагается учить заботе — о членах семьи, животных, растениях. А детей с шести лет — еще и чувству любви к Родине.

Формировать у малышей основы «гражданственности и патриотизма» в разном возрасте нужно по-разному, следует из документа. Малышам — рассказывать о малой родине, показывать ее на глобусе и карте. Детей постарше — знакомить с государственной символикой и учить ее уважать. К шести-семи годам будущие школьники должны уже иметь представление о Конституции, полагают в Минпросвещения.

Единая программа дошкольного образования — это еще и десятки современных и классических изобразительных, литературных, музыкальных произведений, с которыми рекомендуется познакомить детей с рождения и до 7-8 лет, рассказала «Парламентской газете» зампред Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская. «Таким образом, в России планируется сформировать целостный процесс обучения и воспитания дошкольников, основанный на традиционных ценностях и современных практиках образования. С этой целью и создается единое образовательное пространство», — пояснила сенатор.

Золотой стандарт и новые учебники

Если программа дошкольного образования пока еще обсуждается, то с тем, как учить школьников, чиновники и парламентарии уже определились. Соответствующие изменения в закон «Об образовании» приняли в сентябре 2022 года.

Поправки исключают понятие «примерная программа». Вместо него водятся федеральные основные образовательные программы (ФООП). В первую очередь это касается русского языка, литературного чтения и окружающего мира в начальной школе, русского языка, литературы, истории, обществознания, географии и основ безопасности жизнедеятельности — в средней и старшей школе.

Таким образом, по всей России детям будут давать одинаковые знания, сказала нашему изданию председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. «Раньше же доходило до того, что в разных школах давали разное определение, что такое имя существительное», — возмутилась она.

Принятый закон также вводит новый порядок разработки учебников. По новым правилам формировать госзаказ на них будет Минпросвещения. Также ведомство будет утверждать авторский коллектив таких изданий.

Именно ФООП и госучебники станут базой для составления заданий основного государственного экзамена, который сдают после 9-го класса, и единого государственного экзамена, который сдают после 11-го класса. «Что это значит для родителей? Они смогут отказаться от репетиторов, так как школы будут обязаны давать ученикам знания, которые требуются для сдачи выпускного экзамена», — сказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой, представляя документ депутатам.

Введение стандарта также поможет избежать проблем при переходе учителя или ученика из одной школы в другую, считает первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова: «Например, ребенок из семьи военных, которая вынуждена постоянно переезжать, иногда просто не успевает адаптироваться к новой программе обучения».

По мнению члена того же комитета Анатолия Вассермана, новые стандарты наконец-то решат вопрос неравенства семей с разным достатком в праве на качественное образование: «Потому что если мы предлагаем школьникам несколько наборов учебников и программ, то совершенно очевидно, что какие-то из них будут хуже».

Астрономии не будет, «Молодая гвардия» вернется

Что именно включат в ФООПы, стало известно уже в конце сентября. В соответствии с золотым стандартом Минпросвещения обновило федеральные государственные образовательные стандарты начального, среднего и основного образования.

В частности, в старшей школе предметы «Право» и «Экономика» интегрировали в «Обществознание» углубленного уровня. «Астрономия» вошла в «Физику», а «Естествознание» и «Экология» — в «Биологию», «Химию» и «Физику».

Также разработан новый учебный курс истории для девятых классов. Он посвящен переломным событиям XX века, включая Великую Отечественную войну, специальную военную операцию и принятие в состав России новых регионов, рассказала Ольга Казакова.

«По предложению нашего комитета в программу по литературе включен роман Фадеева «Молодая гвардия». Нас в этом поддержали многие эксперты, потому что это история, которая укрепляет мировоззрение детей», — пояснила депутат.

Старшеклассников научат маршировать, стрелять и носить противогаз

Также в школьном предмете ОБЖ появится модуль начальной военной подготовки. Ученики 10-11-х классов будут учиться обращаться с автоматом Калашникова и ручными осколочными гранатами, а также передвижению в бою в пешем порядке. Вернутся на уроки и знакомые по советской школе фильтрующий противогаз, респиратор, общевойсковой защитный комплект и другие средства индивидуальной защиты.

Изменения в программе ОБЖ ждут и школьников 5-7-х и 8-9-х классов. Им рекомендовано изучить основные источники опасности в быту, Правила дорожного движения, понятия «цифровая среда», «экстремизм» и «терроризм» и так далее. Так, на уроках безопасности дорожного движения рекомендуют знакомить с правилами езды на велосипедах, электросамокатах, гироскутерах, моноколесах, сегвеях.

В младших же классах правила безопасности разбросают по всем предметам. Например, на уроке «Человек и общество» расскажут, как правильно организовать учебное место, а на уроке «Правила безопасности жизнедеятельности» научат пользоваться бытовыми электроприборами и газовыми плитами, а также разъяснят, куда звонить в экстренных случаях.

25 заявлений от одного абитуриента

В 2023 году изменения ждут и вузы. С этого времени абитуриенты смогут подавать заявления в пять вузов, выбрав до пяти специальностей в каждом. Сейчас они могут попробовать поступить в те же пять вузов, но на сколько специальностей — это уже решает сам институт или университет, общие правила только задают вилку: от двух до десяти.

Вариант «5 на 10» российским абитуриентам предложили в 2021 году. А до этого попытать удачи можно было только на трех направлениях в одном вузе. Однако инициатива уже тогда вызвала неоднозначную оценку экспертов.

Возможность подать документы на десять специальностей увеличивает вероятность поступления на бюджет, но не всегда на приоритетное для абитуриента направление, считает Людмила Скаковская. «Следовательно, с большой вероятностью будущий студент может выбрать не ту специальность, которую он действительно хочет изучить, а ту, где его будут обучать бесплатно», — сказала она.

С 1 марта 2023 года изменятся и сроки приема заявлений — они будут едиными для очников и заочников, поступающих по результатам ЕГЭ: с 20 июля по 25 июля, дополнительный прием завершат не позднее 29 августа. Раньше вузы могли сами определять сроки поступления для заочников, из-за чего приемная кампания продолжалась до конца сентября.

Кроме того, с 1 сентября 2023 года для студентов, которые заключили договор о целевом обучении, введут требования к успеваемости. Какие именно оценки должен получать целевик, установит заказчик обучения. Если баллы окажутся ниже, студента могут лишить стипендии, а в крайнем случае даже отчислить.

Еще одно нововведение в вузах с 2023 года — увеличение часов истории на неисторических специальностях: до 144. Из них 80 процентов времени будут уделять аудиторной работе.

Использование маткапитала на образование расширят

Уже с конца 2022 года родители могут тратить материнский капитал для оплаты образовательных услуг, которые оказывают индивидуальные предприниматели. Также можно платить из маткапитала за негосударственные детские сады или школы при условии, что у них есть государственная лицензия на образовательную деятельность.

Для проведения платежа необходимо предоставить в Пенсионный фонд заявление и заключенный с ИП договор, который содержит расчет стоимости. Подать бумаги можно в отделениях фонда и МФЦ, а также через портал госуслуг или сайт ПФР.

А с 1 января 2023 года родители смогут направлять деньги маткапитала на образовательные услуги для детей без предоставления в Пенсионный фонд (с нового года Фонд пенсионного и социального страхования) договоров об оказании платных услуг. Такой закон в начале декабря подписал президент. Фонд будет сам обмениваться информацией о зачислении с образовательными организациями. Такие договоры уже заключены со всеми вузами и почти со всеми колледжами. Кроме того, заявление на оплату обучения ребенка в вузе или колледже за счет средств материнского капитала с января 2023 года можно будет подавать через портал госуслуг.

Согласно бюджету, вырастет и сам маткапитал: на первого ребенка на 65 тысяч рублей, на второго — на 86 тысяч рублей, если семья не получала выплат на первого. Таким образом, совокупный объем маткапитала достигнет 779 тысяч рублей.

Ранее также сообщалось, что программа материнского капитала будет продлена до 2026 года.

Безопасность усилят

В конце 2022 года в Минпросвещения подготовили памятку по защите школ от терроризма. В работе над документом также участвовали сенаторы из Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Новая памятка уже разослана во все школы.

Обновить требования и собрать их в единой памятке потребовалось, потому что сейчас безопасность в образовательных организациях регулируют до 50 нормативных актов, отмечала председатель профильного комитета палаты регионов Лилия Гумерова. «В итоге приходят одни проверяющие, говорят: снимите решетки с окон, другие говорят: поставьте» — рассказала сенатор в пресс-центре «Парламентской газеты».

Гумерова также рассказала, что половина школ и детских садов в России в 2022 году не отвечала требованиям антитеррористической защищенности. Образовательным учреждениям не хватало металлодетекторов, сигнализаций, тревожных кнопок.

В Комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре считают, что России нужна единая федеральная программа антитеррористического оснащения школ. Она в том числе должна включать требование о выпуске необходимого отечественного оборудования для безопасности школ на отечественных предприятиях по единым стандартам.

«Наша промышленность способна делать и рамки металлоискателей, и системы видеонаблюдения. Это, во-первых, сэкономит бюджетные средства, а во-вторых, обеспечит единообразие подходов к оснащению школ», — полагает Лилия Гумерова.

Педагогам приготовиться

В 2022 году в шести регионах России изменили подходы к начислению зарплаты учителям. Теперь там базовый оклад учителя составляет не менее 70 процентов зарплаты, а стимулирующие надбавки — не более 30 процентов.

«Если эксперимент признают удачным, этот опыт распространят на всю страну, а педагоги даже за ставку будут получать достойную зарплату», — рассказала «Парламентской газете» Лилия Гумерова.

Сенатор напомнила, что в 2020 году около 67 процентов педагогов за 18-часовую ставку получали зарплату ниже прожиточного минимума. Именно поэтому еще тогда палата регионов вышла с такой инициативой.

А в Госдуме надеются на доработку и принятие законопроекта о статусе педагога. Такой документ внесли еще в 2020 году, напомнила нашему изданию член Комитета по просвещению Лариса Тутова: «Было бы символично доработать и принять законопроект в Год педагогов и наставников».

Кроме того, особое внимание уделят подготовке педагогических кадров, систематизации деятельности педагогических отрядов, профориентационной работе в педклассах, рассказала депутат.

Новые законы готовят и для учителей высшей школы, сообщил «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга: «Сегодня преподаватель высшей школы выполняет учебную нагрузку, включая все ее документальное сопровождение, участвует в процессах воспитания, занимается научно-исследовательской работой, вовлечен в прикладные работы, общается с заказчиками и потребителями. В связи с этим нам важно обратить внимание на нормативы педагогической нагрузки».

Депутат также напомнил, что в 2022 году педагогическое сообщество высшей школы пополнилось коллегами из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей: «В связи с этим в начале года рассмотрим законопроект об установлении единого научно-образовательного пространства».

Кто такие наставники

С 2023 года во всех школах России появятся советники по воспитанию, рассказал замминистра просвещения Андрей Николаев на заседании профильного Комитета Госдумы в октябре 2022 года. Такой эксперимент начался в 10 субъектах в 2021 учебном году. В этом году к нему подключились еще 35 регионов, а в 2023-м присоединятся и оставшиеся субъекты, рассказали «Парламентской газете» в Российском детско-юношеском центре, который занимается подготовкой и координацией работы таких кадров.