Принц Гарри заявил о желании вернуть брата и отца

Британский принц Гарри заявил, что королевская семья абсолютно не желает «примиряться» с ним и его супругой Меган Маркл. Как сообщает РИА Новости, в опубликованном британским телеканалом ITV фрагменте интервью он заявил, что хочет иметь «семью, а не институцию».

В показанном отрывке принц заявил, что хочет «вернуть своего отца», «вернуть своего брата», однако они не проявили абсолютно никакого желания примириться. Полная версия должна выйти в эфир в воскресенье, 8 января.

Напомним, что Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей почти три года назад, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В марте 2021 года пара дала интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения супругов с королевским двором остаются напряженными. окончательно.