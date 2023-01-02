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26 минут назад

Принц Гарри заявил о желании вернуть брата и отца

Никита Бородкин

Британский принц Гарри заявил, что королевская семья абсолютно не желает «примиряться» с ним и его супругой Меган Маркл. Как сообщает РИА Новости, в опубликованном британским телеканалом ITV фрагменте интервью он заявил, что хочет иметь «семью, а не институцию».

Принц Гарри заявил о желании вернуть брата и отца
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В показанном отрывке принц заявил, что хочет «вернуть своего отца», «вернуть своего брата», однако они не проявили абсолютно никакого желания примириться. Полная версия должна выйти в эфир в воскресенье, 8 января.

Напомним, что Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей почти три года назад, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В марте 2021 года пара дала интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения супругов с королевским двором остаются напряженными. окончательно.

Принц Гарри рассказал о конфликте с остальными членами британской королевской семьи

Ранее Daily Mail сообщала, что Гарри и Меган Маркл хотят восстановить отношения с королевской семьей после выхода документального сериала на Netflix. Они якобы собирались связаться с родственниками после затихания «неизбежного фурора» от картины.

Общество,принц Гарри,Netflix,
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