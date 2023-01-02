Дачников предупредили о новых правилах сжигания мусора

С 1 марта 2023 года в России упростят правила сжигания мусора дачниками, разрешив им сжигать листву на расстоянии в 15 метров от жилых построек вместо 50 метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента МЧС по надзорной деятельности Рината Еникеева.

Если мусор сжигают в негорючей емкости, расстояние до постройки можно сократить до 7,5 метра, отметил он.

«Теперь для людей создано юридическое обеспечение возможности сжечь на шести сотках прошлогоднюю траву и сухие ветки и не опасаться привлечения к ответственности», - подчеркнул Еникеев.

Он добавил, что дачники по-прежнему должны учитывать погоду и соблюдать меры предосторожности: сжигать мусор можно только в безветренную погоду.

До этого правила пожарной безопасности, которые касаются дачников, обновлялись в России в 2021 году.

Эти правила разрешили разводить костры во дворе частных домов как минимум в пяти метрах от самого здания и хозяйственных построек. Сжигать сухую траву и листву правила разрешили в яме диаметром до одного метра и глубиной не менее 30 сантиметров или в металлической бочке с крышкой, без дырок и объемом не более одного кубометра.