В России за сутки выявили 3 884 случая COVID-19

За сутки в России выявили 3 884 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние 24 часа выздоровели 4 489 граждан, а скончались 43 пациента.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 21 807 431 случай коронавирусной инфекции. За это время благополучно перенесли болезнь 21 217 574 человека, а умерли 393 805 человек.