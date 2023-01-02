Зоопарк Мариуполя планирует добиться статуса одного из лучших в России

"Зоопарк большой, зверей достаточно. В этом году наведем порядок. Задача такая, чтобы зоопарк был один из самых лучших в России", - сказал Вашура.

В зоопарке почти четыре десятка тигров и львов, есть медведи. Директор отметил, что рассчитывает на сотрудничество с другими российскими зоопарками, которых может заинтересовать такой обменный фонд. По его словам, сейчас тяжело с кормами, но животные не голодают, рационы у них полноценные, положенные витаминный баланс в пище присутствует. В последнее время в зоопарке родилось много детенышей, в том числе редкий белый тигренок.