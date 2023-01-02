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9 минут назад

Зоопарк Мариуполя планирует добиться статуса одного из лучших в России

ТАСС

Администрация зоопарка Мариуполя намерена сделать его одним из самых лучших в России. Об этом ТАСС сообщил директор зоопарка Савелий Вашура.

Зоопарк Мариуполя планирует добиться статуса одного из лучших в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Зоопарк большой, зверей достаточно. В этом году наведем порядок. Задача такая, чтобы зоопарк был один из самых лучших в России", - сказал Вашура.

В зоопарке почти четыре десятка тигров и львов, есть медведи. Директор отметил, что рассчитывает на сотрудничество с другими российскими зоопарками, которых может заинтересовать такой обменный фонд. По его словам, сейчас тяжело с кормами, но животные не голодают, рационы у них полноценные, положенные витаминный баланс в пище присутствует. В последнее время в зоопарке родилось много детенышей, в том числе редкий белый тигренок.

Сообщалось, что во время боевых действий погибли пять верблюдов с верблюжатами, три ламы, четыре страуса, шесть обезьян и леопард. От холода умерла одна маленькая обезьянка, поэтому остальных директор тогда переместил в ресторан при зоопарке, где был камин. Погибли также и многие другие мелкие животные.

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