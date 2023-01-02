Россиянин после разрыва с девушкой попытался отсудить потраченные на нее деньги

Житель Москвы попытался отсудить потраченные на бывшую девушку деньги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Бутырский суд Москвы.

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Отмечается, что пара состояла в отношениях почти год. Все это время мужчина переводил на счет возлюбленной деньги для оплаты такси, кофе, ресторанов, заправки и так далее. После расставания москвич заявил в суде, что предоставлял эти деньги в долг и хочет вернуть их обратно. В качестве свидетеля он привел в суд знакомую, которая заявила, что лично слышала, как ответчик просит у истца в долг денежные средства с условием возврата.

В свою очередь бывшая возлюбленная мужчины заявила, что все переводы он делал добровольно без предварительных просьб, договора и долговых обязательств также не было. В качестве доказательства женщина привела заверенные нотариусом скриншоты переписки по почте и в мессенджерах. Также ее мать подтвердила в суде, что истец продолжительное время оказывал ответчику знаки внимания, делал подарки, предоставлял деньги.

Суд отклонил иск, посчитав, что наличие между сторонами близких отношений подтверждается.

"Отсутствие заключенных сторонами договоров дарения не дают оснований для взыскания добровольно передаваемых истцом в течение длительного времени денежных средств без намерения получения встречного обеспечения", - огласил судья.