В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Стало известно о живом символе одного из тысячелетних городов России

Мослента

О месте, где можно встретиться с живым символом одного из тысячелетних городов РоссииЯрославля, стало известно «Мосленте».

Стало известно о живом символе одного из тысячелетних городов России
Фото: ГАУК ЯО «Ярославский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»ГАУК ЯО «Ярославский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»

На флаге и гербе города изображен медведь, именно с этим животным у многих туристов Ярославль ассоциируется в первую очередь. Но не всем из них известно, что в Ярославском музее-заповеднике можно увидеть живой символ — бурую медведицу Машу.

«Эту девушку 34 лет все местные знают, уважают и почитают. Главное — не пытаться ее погладить. Она этого не любит», — рассказала выпускающий редактор «Мосленты», уроженка Ярославля Анна Поваго.

Ранее причины отправиться в один из городов России — Тамбов — из Москвы раскрыли местные жители и туристы.

«Сюда нужно ехать для душевного отдыха», — заявил один из них.

Общество,Анна Поваго,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители