Стало известно о живом символе одного из тысячелетних городов России

О месте, где можно встретиться с живым символом одного из тысячелетних городов России — Ярославля , стало известно «Мосленте» .

На флаге и гербе города изображен медведь, именно с этим животным у многих туристов Ярославль ассоциируется в первую очередь. Но не всем из них известно, что в Ярославском музее-заповеднике можно увидеть живой символ — бурую медведицу Машу.