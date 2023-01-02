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2 часа назад

Россияне вспомнили любимые зимние занятия из советского детства

Мослента

Свои любимые зимние занятия из советского детства вспомнили россияне в группе «Рожденные в СССР». Автор поста рассказал, что в сильные морозы в школах отменяли уроки, но ученики в это время дома не сидели.

Россияне вспомнили любимые зимние занятия из советского детства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не дома же сидеть в лютый мороз! Конечно, на улицу бежали с горки кататься», «Родители уходили на работу, думая, что мы остаемся с сестрой дома, а мы — санки в руки и на горку. Они об этом узнавали по висящим на батарее шароварам и лужам под ними», «Я любила на коньках с друзьями кататься. Домой приходили с заледенелыми до колик ногами, но это нас не останавливало», «Мы могли весь день на горке провести! Ну, или в кино всем классом пойти», — поделились юзеры детскими воспоминаниями.

Пользователи также отметили, что в школьные годы могли весь день провести на морозе, при этом не болели так часто, как современные дети.

«Наше детство прошло на улице. Могли целый день играть», «Приходили все в сосульках, но веселые и счастливые. И не болели! Щеки горели, словно яблоки красные», «Домой пришел, снял штаны, а они стоят и не гнутся. Морда красная, хоть прикуривай, зато довольная», — отозвались они о былых временах.

Но нашлись и те, кто предпочитал морозы пересидеть дома, в тепле. По словам некоторых россиян, они приглашали друзей к себе и играли в настольные игры, пили чай со сладостями.

Ранее москвичи вспомнили столичный 3D-кинотеатр времен СССР. Один из немногих кинотеатров, работавших по специальной технологии, был впоследствии поглощен гостиницей «Москва».

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