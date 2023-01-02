Россияне вспомнили любимые зимние занятия из советского детства

«Не дома же сидеть в лютый мороз! Конечно, на улицу бежали с горки кататься», «Родители уходили на работу, думая, что мы остаемся с сестрой дома, а мы — санки в руки и на горку. Они об этом узнавали по висящим на батарее шароварам и лужам под ними», «Я любила на коньках с друзьями кататься. Домой приходили с заледенелыми до колик ногами, но это нас не останавливало», «Мы могли весь день на горке провести! Ну, или в кино всем классом пойти», — поделились юзеры детскими воспоминаниями.