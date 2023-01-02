Как изменится жизнь в Петербурге в 2023 году

Заксобрание Петербурга приняло за год более 550 законов, постановлений и решений. Не отставала от парламентариев и исполнительная власть, запуская новые реформы и трансформируя отжившие порядки. Так, в начале года власти запустили реформу по сбору мусора, к лету заработала новая транспортная система, к осени Смольный сформировал триллионный бюджет на 2023 год. «Парламентская газета» выбрала семь новаций, которые отразятся на жизни петербуржцев в 2023 году.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Дворники возвращаются

Видео дня

Хотя часть зимы уже прошла, с нового года в Петербурге станет больше дворников. Это связано с уходом от контрактной системы уборки внутриквартальных территорий и переводом полномочий районным жилищным агентствам. Всего в городе должны постепенно получить трудовые книжки с соответствующей записью 4,5 тысячи человек. Они будут получать минимум 40 тысяч рублей в месяц «на руки». Еще около 1200 механизаторов будут зарабатывать от 70 тысячи рублей. Это, по мнению городских властей и профильного вице-губернатора Анатолия Повелия, выведет уборку снега на плановый режим вместо аврального.

Единая квитанция за коммуналку

В 2023 году петербуржцы начнут получать единую квитанцию на оплату коммунальных услуг. И обрабатывать ее будет новый единый городской расчетный центр, объединивший ВЦКП с ЕИРЦ «Петроэлектросбыт». До перевода, который будет происходить постепенно, жильцы будут получать белую и розовую квитанции. В них помимо суммы к оплате, долгов и полной расшифровки будут отражены показания счетчиков за отопление, электричество, горячую и холодную воду.

Уличные музыканты станут предсказуемыми

К весне заработает городской портал, на котором покажут места дислокации и время выступления уличных музыкантов. С 2023 года они должны будут согласовывать свой выход на публику и отвечать за порядок. Закон с привычным регламентом, но актуальными новациями приняли на осенней сессии городского парламента. К весне будут готовы подзаконные акты. Комитет по культуре определит места, где можно будет петь и играть с ударными инструментами и звукоусиливающей аппаратурой, а где выступать можно будет только своими силами.

Суббота — тоже выходной

Шуметь, грузить, пилить, сверлить, петь и совершать другие действия, мешающие соседям спать по утрам в субботу, теперь запрещены. Петербургские депутаты пошли на эксперимент и закрепили в петербургском законодательстве, что суббота — официальный выходной день. По крайней мере, таковым он считается, если речь идет о покое граждан. И значит, на него распространяется правило тихого выходного утра — до полудня. В федеральном законодательстве указано, что при пятидневной неделе у людей два выходных. Один — воскресенье. А второй не указан. Из-за этого при применении норм петербургского закона о тишине возникали проблемы.

Для поддержки бизнеса

В 2023 году инвестиционный налоговый вычет распространят на логистические и телекоммуникационные компании. Сначала в 2020 году этот механизм запустили только для обрабатывающих производств. А теперь решили расширить. Еще одна новация — для IT-компаний Петербурга. Они смогут воспользоваться налоговыми льготами независимо от масштаба бизнеса и числа сотрудников. Еще власти продлили на 2023 год пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения для компаний из сферы обрабатывающих производств, а также научных исследований и разработок.

Кальян под запретом

Кальян на кухне в коммунальной квартире теперь раскурить не получится. И вейпами запарить соседей тоже. Депутаты нашли пробел в законодательстве и заполнили его запретом. Федеральные законодатели еще в 2013 году запретили курить сигареты и трубки в квартирах и общих жилых помещениях. Но любителей кальянов и вейпов ограничения не коснулись, и найти управу на таких соседей стало возможно только после появления понятия «никотиносодержащая продукция». Сначала его добавили в федеральный закон, а теперь — и в городской.

Напомним, что во всей стране курить сигареты, кальян и потреблять иную никотиносодержащую продукцию нельзя в кафе, ресторанах, на территории социальных объектов и органов госвласти, школ, спортивных учреждений, больниц, поликлиник, в поездах, на судах, в самолетах, в метро, ближе чем в 15 метрах от различных вокзалов и аэропортов, в гостиницах, в санаториях, в торговых центрах и на рынках, а также на рабочих местах. Что касается жилья, то нельзя курить на детских площадках, в лифтах, в помещениях общего пользования, например, на лестницах и лестничных площадках, в лифтовых холлах.

Дань уважения пожилым