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34 минуты назад

Названы популярные у россиян страны и города для путешествий в январе

Lenta.ru

Москва, Сочи и Турция стали самыми популярными направлениями у россиян в январе. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, пишет РИА Новости.

Названы популярные у россиян страны и города для путешествий
Фото: ТАССТАСС

В январе россияне также выбирают Санкт-Петербург. Средняя стоимость билета в эти города составляет 7,4 тысячи, семь тысяч и 7,5 тысячи рублей соответственно.

Среди популярных заграничных направлений числятся Ереван и Пхукет.

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Ранее сообщалось, что, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), Московская область названа самым популярным туристическим направлением страны в 2022 году. Согласно данным, турпоток в регион в текущем году увеличился на 57 процентов, составив 22 миллиона человек. Вторую строчку рейтинга заняла Москва.

Общество,Ассоциация туроператоров России,
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