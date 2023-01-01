Режиссер Крымов пострадал при пожаре в нью-йоркской квартире

Режиссер Дмитрий Крымов, проживающий в настоящее время в Нью-Йорке, пострадал при пожаре. В настоящее время он находится в одной из городских больниц, пишет «Московский комсомолец».

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По данным портала, на днях в квартире режиссера произошло возгорание. Точная причина пожара пока неизвестна, ее выясняют специалисты.

В результате пожара квартира выгорела полностью, Крымов и его жена оказались в медицинском учреждении с серьезными ожогами. Кроме того, Дмитрий получил тяжелое отравление угарным газом.

Врачи отпустили супругу Крымова домой, сам режиссер остается в госпитале. Медики пытаются нейтрализовать последствия отравления.