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36 минут назад

Режиссер Крымов пострадал при пожаре в нью-йоркской квартире

Илья Родин

Режиссер Дмитрий Крымов, проживающий в настоящее время в Нью-Йорке, пострадал при пожаре. В настоящее время он находится в одной из городских больниц, пишет «Московский комсомолец».

Режиссер Крымов пострадал при пожаре в нью-йоркской квартире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным портала, на днях в квартире режиссера произошло возгорание. Точная причина пожара пока неизвестна, ее выясняют специалисты.

В результате пожара квартира выгорела полностью, Крымов и его жена оказались в медицинском учреждении с серьезными ожогами. Кроме того, Дмитрий получил тяжелое отравление угарным газом.

Врачи отпустили супругу Крымова домой, сам режиссер остается в госпитале. Медики пытаются нейтрализовать последствия отравления.

Напомним, что режиссер год назад приехал в Нью-Йорк на постановку. В декабре 2022 года в La MaMa успешно прошли премьерные показы его нового спектакля «Онегин». Билеты на них были раскуплены за считанные минуты после появления в продаже.

Общество,Дмитрий Крымов,
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