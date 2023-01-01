Режиссер Крымов пострадал при пожаре в нью-йоркской квартире

Режиссер Дмитрий Крымов, проживающий в настоящее время в Нью-Йорке, пострадал при пожаре. В настоящее время он находится в одной из городских больниц, пишет «Московский комсомолец».
По данным портала, на днях в квартире режиссера произошло возгорание. Точная причина пожара пока неизвестна, ее выясняют специалисты.
В результате пожара квартира выгорела полностью, Крымов и его жена оказались в медицинском учреждении с серьезными ожогами. Кроме того, Дмитрий получил тяжелое отравление угарным газом.
Врачи отпустили супругу Крымова домой, сам режиссер остается в госпитале. Медики пытаются нейтрализовать последствия отравления.
Напомним, что режиссер год назад приехал в Нью-Йорк на постановку. В декабре 2022 года в La MaMa успешно прошли премьерные показы его нового спектакля «Онегин». Билеты на них были раскуплены за считанные минуты после появления в продаже.