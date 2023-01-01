Российский блогер-погорелец попросил подписчиков скинуться на коттедж

В Екатеринбурге сгорел трёхэтажный дом популярного блогера HiMan, известного челленджами и проверками на себе разных мифов. Его видео вроде «Выживание за $0 в зимнем лесу» стабильно преодолевают миллионную отметку по просмотрам. О постигшей его беде молодой человек рассказал на своём же канале. А заодно предложил подписчикам скинуться на ремонт, который сам не потянет.

Фото: соцсети HiMan соцсети HiMan

Подписчиков у ютьюбера 18,5 млн, некоторые из них первыми и забили тревогу утром 31 декабря. Они принялись писать парню, но HiMan проснулся позже, от звонка товарища.

Прибыв на место, блогер увидел три пожарных машины и сгоревшую крышу коттеджа, в котором записываются и монтируются его видео. Внутри всё оказалось залитым водой, техника тоже промокла. При этом претензий к спасателям у парня, конечно, нет, по его словам, они сработали оперативно и чётко. Причина пожара пока не называется.

HiMan посетовал, что купил дом до отключения монетизации на YouTube на все свои накопления. Теперь он просит подписчиков скинуться на ремонт, оценив предполагаемые траты в 3 млн рублей.