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10 минут назад

Российский блогер-погорелец попросил подписчиков скинуться на коттедж

Секрет Фирмы

В Екатеринбурге сгорел трёхэтажный дом популярного блогера HiMan, известного челленджами и проверками на себе разных мифов. Его видео вроде «Выживание за $0 в зимнем лесу» стабильно преодолевают миллионную отметку по просмотрам. О постигшей его беде молодой человек рассказал на своём же канале. А заодно предложил подписчикам скинуться на ремонт, который сам не потянет.

Российский блогер-погорелец попросил подписчиков скинуться на коттедж
Фото: соцсети HiManсоцсети HiMan

Подписчиков у ютьюбера 18,5 млн, некоторые из них первыми и забили тревогу утром 31 декабря. Они принялись писать парню, но HiMan проснулся позже, от звонка товарища.

Прибыв на место, блогер увидел три пожарных машины и сгоревшую крышу коттеджа, в котором записываются и монтируются его видео. Внутри всё оказалось залитым водой, техника тоже промокла. При этом претензий к спасателям у парня, конечно, нет, по его словам, они сработали оперативно и чётко. Причина пожара пока не называется.

HiMan посетовал, что купил дом до отключения монетизации на YouTube на все свои накопления. Теперь он просит подписчиков скинуться на ремонт, оценив предполагаемые траты в 3 млн рублей.

«На камеру и прочее оборудование заработаю сам. А вот на восстановление дома быстро заработать не получится. Заранее говорю спасибо тому, кто хоть как-то поможет. Спасибо большое», — сказал инфлюенсер.

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