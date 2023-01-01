Телеспектакль с Иваном Ургантом сняли с эфира

Онлайн-кинотеатр отменил показ новогоднего фильма «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с участием Ивана Урганта в главной роли.

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Телеведущий Иван Ургант сообщил, что один из российских онлайн-кинотеатров, анонсировавший новогодним проект с его участие, удалил страницу с премьерой.

Первой об отмене проката телесказки с Ургантом сообщила в соцсети телекритик Арина Бородина. По ее словам, артист до последнего момента не был заявлен как исполнитель главной роли и появился только в опубликованной накануне афише, пишет «Московский комсомолец».

О том, что сказку действительно сняли с эфира, Иван Ургант подтвердил РБК.

«Почему проект убрали, я ума не приложу. Оцениваю эти действия на четыре с минусом», – пошутил артист.

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