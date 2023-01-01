Сукачев рассказал о жизни Ефремова в колонии

Гарик Сукачев – давний друг Михаила Ефремова. Музыкант постоянно навещает актера, отбывающего срок в колонии за смертельное ДТП. Сукачев рассказал журналистам ФАН, чем заполнен досуг Ефремова.

«Ну, какой может быть жизнь за решеткой? Жизнь у артиста Михаила Ефремова весьма наполненная и разнообразная. У них часто проводятся различные конкурсы. Михаил одержал достойные победы уже не в одном конкурсе среди заключенных», — сообщил Гарик.

Не так давно Ефремов снял короткометражку «Евангелие от Федора» и на сегодняшний момент занят театральными инсталляциями.

«Евангелие от Федора» посвящено 200-летию великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Фильм показывает, как человек приходит к вере, находясь в заключении. Но не только. Это фильм о том, как человек приходит к вере, будучи в заключении.