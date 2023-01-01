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18 минут назад

Сукачев рассказал о жизни Ефремова в колонии

Ирина Лебедева

Гарик Сукачев – давний друг Михаила Ефремова. Музыкант постоянно навещает актера, отбывающего срок в колонии за смертельное ДТП. Сукачев рассказал журналистам ФАН, чем заполнен досуг Ефремова.

«Ну, какой может быть жизнь за решеткой? Жизнь у артиста Михаила Ефремова весьма наполненная и разнообразная. У них часто проводятся различные конкурсы. Михаил одержал достойные победы уже не в одном конкурсе среди заключенных», — сообщил Гарик.

Не так давно Ефремов снял короткометражку «Евангелие от Федора» и на сегодняшний момент занят театральными инсталляциями.

Отбывающий срок в тюрьме актер Михаил Ефремов должен налоговой 150 тысяч рублей

«Евангелие от Федора» посвящено 200-летию великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Фильм показывает, как человек приходит к вере, находясь в заключении. Но не только. Это фильм о том, как человек приходит к вере, будучи в заключении.

Как стало известно, на свою жизнь в колонии Ефремов не жалуется: раз в неделю ему разрешено звонить с городского телефона жене. Актер надеется, что его адвокаты смогут добиться УДО или перевода в колонию-поселение.

Общество,Видео,Федор Достоевский,Михаил Ефремов,Гарик Сукачев,
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