Число россиян, попавших в список невыездных из-за долгов, достигло к Новому году 8 млн человек - самого высокого показателя за 15 лет.

"В настоящее время постановления о временном ограничении должников в праве выезда из Российской Федерации действуют в рамках 8 млн исполнительных производств", - сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов России. Год назад, в декабре 2021 года, ограничения выезда действовали в рамках 4,6 млн исполнительных производств, отметили в ведомстве.

Таким образом, в настоящее время число невыездных достигло максимального показателя за все время, и общая динамика показывает продолжение роста. Если 10 лет назад в списках невыездных значились порядка 300 тысяч человек, в 2016 году - порядка 1 млн, то уже в декабре 2019 года - 3,4 млн. К началу лета прошлого года невыездными были 5,5 млн россиян.

В 2022 году исполнилось 15 лет с начала применения ограничения права выезда должников за рубеж - эта мера воздействия была введена законом "Об исполнительном производстве", который вступил в силу в 2008 году. До 2008 года приставы были вправе ограничивать выезд за рубеж лишь должникам по алиментам. Наиболее часто последнее время ограничение права на выезд за рубеж применяется в отношении должников по алиментам, кредитным платежам и долгам по оплате жилищно-коммунальных услуг. Только в 2021 году невыездные россияне выплатили долги на общую сумму свыше 55,5 млрд рублей.