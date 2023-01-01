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37 минут назад

Число невыездных должников к Новому году достигло рекордного показателя

ТАССиещё 5

Число россиян, попавших в список невыездных из-за долгов, достигло к Новому году 8 млн человек - самого высокого показателя за 15 лет.

"В настоящее время постановления о временном ограничении должников в праве выезда из Российской Федерации действуют в рамках 8 млн исполнительных производств", - сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов России. Год назад, в декабре 2021 года, ограничения выезда действовали в рамках 4,6 млн исполнительных производств, отметили в ведомстве.

Таким образом, в настоящее время число невыездных достигло максимального показателя за все время, и общая динамика показывает продолжение роста. Если 10 лет назад в списках невыездных значились порядка 300 тысяч человек, в 2016 году - порядка 1 млн, то уже в декабре 2019 года - 3,4 млн. К началу лета прошлого года невыездными были 5,5 млн россиян.

Вас могут не выпустить за границу по этим причинам

В 2022 году исполнилось 15 лет с начала применения ограничения права выезда должников за рубеж - эта мера воздействия была введена законом "Об исполнительном производстве", который вступил в силу в 2008 году. До 2008 года приставы были вправе ограничивать выезд за рубеж лишь должникам по алиментам. Наиболее часто последнее время ограничение права на выезд за рубеж применяется в отношении должников по алиментам, кредитным платежам и долгам по оплате жилищно-коммунальных услуг. Только в 2021 году невыездные россияне выплатили долги на общую сумму свыше 55,5 млрд рублей.

Летом прошлого года на портале госуслуг был запущен сервис "Ход снятия ограничения выезда из России", который автоматически извещает пользователя о вынесенном приставом постановлении об ограничении права выезда за пределы РФ.

Общество,Видео,ФССП России,
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