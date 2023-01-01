В Керченском проливе возобновлено паромное сообщение

На Керченской переправили возобновили движение паромов, приостановленное вечером 31 декабря из-за тумана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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Отмечается, что паромное сообщение возобновлено, в работе находятся четыре парома. По информации синоптиков, в Крыму в первый день 2023 года переменная облачность и без осадков. Температура воздуха — до 15 градусов тепла.

Согласно данным на сайте Гидрометцентра, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с дождем и гололедицей. Днем воздух прогреется до 3-5 градусов тепла, а в ночь на 2 января прогнозируют до 1 градуса мороза. При этом в Московской области и днем, и ночью температура не опустится ниже -3 градусов.