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12 минут назад

В Керченском проливе возобновлено паромное сообщение

Парламентская газета

На Керченской переправили возобновили движение паромов, приостановленное вечером 31 декабря из-за тумана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В Керченском проливе возобновлено паромное сообщение
Фото:   © pxhere.com   © pxhere.com

Отмечается, что паромное сообщение возобновлено, в работе находятся четыре парома. По информации синоптиков, в Крыму в первый день 2023 года переменная облачность и без осадков. Температура воздуха — до 15 градусов тепла.

Согласно данным на сайте Гидрометцентра, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с дождем и гололедицей. Днем воздух прогреется до 3-5 градусов тепла, а в ночь на 2 января прогнозируют до 1 градуса мороза. При этом в Московской области и днем, и ночью температура не опустится ниже -3 градусов.

Для Санкт-Петербурга 1 января 2023 года стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений в этот день. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, уже в 7 утра на городской метеостанции температура воздуха достигла отметки в 4,8 градуса, что на 0,3 градуса выше, чем было в этот день в 2017 году. Окончательные показатели станут известны после 21:00, когда эксперты снимут показания с максимальных термометров.

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