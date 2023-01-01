Шойгу исполнил новогоднее желание девочки из Удмуртии

Девочка Дарья из Ижевска получила подарок от министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в рамках новогодней акции "Елка желаний". Об этом сообщили журналистам в ведомстве в воскресенье.

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Девочка хотела получить шлем летчика и посетить парад Победы на Красной площади в Москве.

"Защитный летный шлем был доставлен в Ижевск и вручен Дарье. Заветный подарок девочке передал директор департамента культуры Минобороны России Артем Горный", - отметили в ведомстве.

На шлеме аэрографисты нарисовали истребитель Су-35 в полете. Также Дарью вместе с семьей пригласили в Москву на парад Победы и подарили копию панно "Парад Победы - 1945", выполненного авторским коллективом Студии военных художников им. М. Б. Грекова.

"Мы - семья мобилизованного, папа сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО. У нас в семье двое девочек. Вот старшая дочь, новогоднее чудо у нее произошло. Учится она в кадетском классе и дополнительно занимается в школе летчиков города Ижевска", - сказала мама девочки в видео, распространенном Минобороны России.