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27 минут назад

Девочке из Удмуртии передали от Шойгу шлем летчика в рамках "Елки желаний"

ТАССиещё 4

Девочка Дарья из Ижевска получила подарок от министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в рамках новогодней акции "Елка желаний". Об этом сообщили журналистам в ведомстве в воскресенье.

Шойгу исполнил новогоднее желание девочки из Удмуртии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Девочка хотела получить шлем летчика и посетить парад Победы на Красной площади в Москве.

"Защитный летный шлем был доставлен в Ижевск и вручен Дарье. Заветный подарок девочке передал директор департамента культуры Минобороны России Артем Горный", - отметили в ведомстве.

На шлеме аэрографисты нарисовали истребитель Су-35 в полете. Также Дарью вместе с семьей пригласили в Москву на парад Победы и подарили копию панно "Парад Победы - 1945", выполненного авторским коллективом Студии военных художников им. М. Б. Грекова.

"Мы - семья мобилизованного, папа сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО. У нас в семье двое девочек. Вот старшая дочь, новогоднее чудо у нее произошло. Учится она в кадетском классе и дополнительно занимается в школе летчиков города Ижевска", - сказала мама девочки в видео, распространенном Минобороны России.

Всероссийская предновогодняя акция "Елка желаний" проходит в России в пятый раз. В этом году ней присоединились дети из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Общество,Сергей Шойгу,Минобороны России,
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