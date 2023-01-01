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1 час назад

Пасечник поблагодарил российский народ за восстановление ЛНР

Lenta.ruиещё 1

Врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в новогоднем видеообращении в своем Telegram-канале выразил благодарность россиянам за поддержку и помощь в восстановлении инфраструктуры, разрушенной Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Пасечник поблагодарил российский народ за восстановление ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня впервые встречаем Новый год дома, единой могучей семьей россиян! Мы видим, как сейчас меняется наш край: строятся новые дороги, восстанавливаются мосты, ремонтируются больницы, школы, детсады», — заявил он.

Глава региона подчеркнул, что именно благодаря России у республики появилась возможность добиться тех изменений, которые можно увидеть сегодня. По его словам, жители республики очень благодарны за военную, моральную и гуманитарную поддержку братскому народу.

Ранее основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что встречает Новый год в ЛНР, чтобы быть рядом со своими бойцами и поддержать их.

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