Данные о прописке россиян разрешили раскрывать без их согласия

Собственники жилья получили возможность бесплатного раскрытия информации о прописанных в нем гражданах вне зависимости от их согласия. Подобный доступ предусмотрен указом президента России Владимира Путина, вступившим в силу с 1 января.

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Ранее такие сведения разрешалось затребовать только при согласии жильцов и при условии, что речь идет о российских, а не об иностранных гражданах или лицах без гражданства. Закон, предоставляющий новые возможности, был подписан президентом в июле 2022 года.

Доступные сведения будут включать фамилию, имя, дату и место рождения жильца, а также дату его регистрации по месту жительства или месту пребывания. В случае иностранцев предоставляются данные о гражданстве, дате и сроке регистрации по месту жительства, постановке на учет по месту пребывания.