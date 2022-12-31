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49 минут назад

Пробка перед Крымским мостом сократилась до 3 км

Газета.Ruиещё 2

Автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани стала меньше на 2 км, на проезд может потребоваться несколько часов. Об этом заявили в оперативном штабе Краснодарского края, сообщает РИА Новости.

Пробка перед Крымским мостом сократилась до 3 км
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Очередь - около 3 км. Ожидание проезда - несколько часов. За ночь палатку обогрева на въезде на мост с чаем и водой посетили около 100 человек", - уточнили в ведомстве.

При этом волонтеры трудились на мосту всю ночь, продолжая раздавать воду водителям и пассажирам в очереди на проезд и досмотр.

Вечером 30 декабря протяженность дорожного затора перед Крымским мостом превышала 5 км.

До этого уточнялось, что Минтранс России увеличил количество постов досмотра на подходах к Крымскому мосту.

Согласно информации ведомства, время досмотра также увеличилось из-за большого потока машин и количества багажа. Как считает Минтранс, это поможет обеспечить безопасный проезд по транспортному переходу через Керченский пролив.

Общество,Минтранс РФ,
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