Пробка перед Крымским мостом сократилась до 3 км

Автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани стала меньше на 2 км, на проезд может потребоваться несколько часов. Об этом заявили в оперативном штабе Краснодарского края, сообщает РИА Новости.

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"Очередь - около 3 км. Ожидание проезда - несколько часов. За ночь палатку обогрева на въезде на мост с чаем и водой посетили около 100 человек", - уточнили в ведомстве.

При этом волонтеры трудились на мосту всю ночь, продолжая раздавать воду водителям и пассажирам в очереди на проезд и досмотр.

Вечером 30 декабря протяженность дорожного затора перед Крымским мостом превышала 5 км.

До этого уточнялось, что Минтранс России увеличил количество постов досмотра на подходах к Крымскому мосту.