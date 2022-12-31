Правительство изменило порядок признания иностранных дипломов

Срок действия постановления об упрощенном признании дипломов о высшем образовании, полученных в недружественных странах, истекает 31 декабря 2022 года. Об этом сообщает публикация на официальном правовом портале России.

Данное решение было принято 6 апреля 2022 года. Согласно нему дипломы граждан России, полученные в недружественных странах, признавались действительными в упрощенном порядке. А именно без необходимости направлять соответствующий запрос в государство, выдавшее документ.

Кроме этого, в нем прописывался порядок признания дипломов граждан Украины. С 6 апреля по 31 декабря 2022 года им не надо было предоставлять оригинал документа и приложение к нему, а дипломы полученные в этой стране должны были быть признаны в течение восьми дней.

«Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 31 декабря 2022 г.», - написано в тексте документа.