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52 минуты назад

Правительство изменило порядок признания иностранных дипломов

ТК «Звезда»

Срок действия постановления об упрощенном признании дипломов о высшем образовании, полученных в недружественных странах, истекает 31 декабря 2022 года. Об этом сообщает публикация на официальном правовом портале России.

Правительство изменило порядок признания иностранных дипломов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Данное решение было принято 6 апреля 2022 года. Согласно нему дипломы граждан России, полученные в недружественных странах, признавались действительными в упрощенном порядке. А именно без необходимости направлять соответствующий запрос в государство, выдавшее документ.

Кроме этого, в нем прописывался порядок признания дипломов граждан Украины. С 6 апреля по 31 декабря 2022 года им не надо было предоставлять оригинал документа и приложение к нему, а дипломы полученные в этой стране должны были быть признаны в течение восьми дней.

«Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 31 декабря 2022 г.», - написано в тексте документа.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин принял постановление о переобучении граждан, согласно которому бесплатно получить профессиональное образование смогут различные категории граждан. Среди них безработные, люди старше 50 лет, женщины с маленькими детьми, а также беженцы с Украины.

Общество,Михаил Мишустин,
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