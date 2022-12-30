Бывший главный раввин Москвы посоветовал евреям покинуть Россию

Евреям следует покинуть Россию, «пока можно», так как российские власти могут «перенаправить гнев и недовольство масс» на их общину. Об этом заявил бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт в интервью The Guardian.

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Священнослужитель считает, что из-за обострения отношений с Западом в России вырос уровень антисемитизма. Он посоветовал евреям уехать за границу, прежде чем их «сделают козлами отпущения».

Гольдшмидт добавил, что такое происходило всякий раз, когда «политическая система оказывалась в опасности», проведя параллель «с царскими временами и концом сталинского режима».