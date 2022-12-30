В РПЦ посоветовали блогеру Лебедеву «удалиться в пустыню»

«"Новаторское" умозаключение Лебедева, что Церковь – посредник между Богом и человеком является еще одним из множества перепевов избитой мысли, вымученной теми людьми, которые пытаются себе доказать, что они слишком велики и интеллектуальны, чтобы ходить в Церковь (…) чтобы получить "посреднические услуги"», — написал представить РПЦ и добавил. По его мнению, такое представление о церкви примитивно и уныло.