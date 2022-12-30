Прокуратура не нашла пропаганду ЛГБТ в спектакле "Гуд бай, Берлин!"

Прокуратура не нашла в спектакле «Гуд бай, Берлин!» пермского ТЮЗа пропаганды ЛГБТ, сообщает издание «Подъем» со ссылкой на директора театра Артема Агеева.
По словам Агеева, экспертиза показала, что такой пропаганды в спектакле нет.
«Единственное, что они указали, это то, что мы не проверили возраст входящих. Но, как известно, по законодательству мы не можем отказать, если люди купили билеты, не пустить их в театр. А возраст — это на совести тех, кто покупает билеты», — сказал Агеев, добавив, что спектакль ушел из репертуара, поскольку закончилось прокатное удостоверение.
«Гуд бай, Берлин!» — это дорожная история о двух подростках, которые угнали старую «Ниву» и отправились в путешествие по Германии. Спектаклю присвоен возрастной рейтинг «14+».