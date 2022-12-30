Прокуратура не нашла пропаганду ЛГБТ в спектакле "Гуд бай, Берлин!"

«Единственное, что они указали, это то, что мы не проверили возраст входящих. Но, как известно, по законодательству мы не можем отказать, если люди купили билеты, не пустить их в театр. А возраст — это на совести тех, кто покупает билеты», — сказал Агеев, добавив, что спектакль ушел из репертуара, поскольку закончилось прокатное удостоверение.