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4 часа назад

Кириенко принял участие в новогодней акции «Елка желаний»

Lenta.ruиещё 6

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко принял участие в новогодней акции «Елка желаний» и исполнил мечты нескольких детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в оргкомитете акции.

Кириенко принял участие в новогодней акции «Елка желаний»
Фото:  Анатолий Жданов / Коммерсантъ Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Так, 6-летний Дмитрий Алаев из Саратова, который увлекается динозаврами и морскими обитателями, приехал в Москву и посетил палеонтологический музей и океанариум.

Для 9-летнего Андрея Русанова из Луганска была также организована поездка в столицу — мальчик побывал на новогодней елке в Кремле и в Музее Победы на Поклонной горе. Кроме того, ему подарили домашний спортивный комплекс.

Наконец, было исполнено новогоднее желание 6-летней Софьи Шалькиной из Ульяновска, которая увлекается спортом, — девочке купили велосипед, о котором она мечтала.

29 декабря сообщалось, что российские вице-премьеры и министры приняли участие в новогодней акции «Елка желаний». В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров исполнил три желания: 11-летний Максим из Москвы побывал внутри подводной лодки, 17-летняя Дарья из Запорожской области получила роль в спектакле, а восьмилетний Михаил из Воронежской области — гитару.

Общество,Дмитрий Алаев,Андрей Русанов,Сергей Кириенко,Сергей Лавров,Администрация Президента РФ,
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