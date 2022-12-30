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45 минут назад

Ахеджакова объяснила отмену спектакля в Санкт-Петербурге

Елена Прошина

Актриса Лия Ахеджакова заявила, что спектакль во Дворце культуры «Выборгский» в Санкт-Петербурге с ее участием отменили из-за проведения «каких-то работ», а не цензуры. Об этом она рассказала в беседе с «Подъемом».

Ахеджакова объяснила отмену спектакля в Санкт-Петербурге
Фото: ТАССТАСС

По словам Ахеджаковой, «Ленэнерго» прислало в ДК «бумажку, что с 12 до 00 у них какие-то работы».

Ахеджакова пожаловалась, что с ней перестали здороваться коллеги из-за критики СВО

«Какая может быть цензура? Пьеса, которая играется по всей стране уже лет пять-шесть. Нет, цензуры тут не было. Иначе нас бы давно бы уже приостановили», — отметила актриса.

Ранее на сайте «Выборгского» появилось объявление о том, что спектакль «Мой внук Вениамин» с Ахеджаковой не отменен, а переносится. При этом в ДК пока не уточнили новую дату. СМИ предполагали, что спектакль перенесли из-за высказывания вице-спикера Московской гордумы Андрея Медведева, который обещал отправить на выступление бойцов ЧВК «Вагнер».

Общество,Лия Ахеджакова,Андрей Медведев,Россети Ленэнерго,Мосгордума,
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