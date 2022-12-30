Ахеджакова объяснила отмену спектакля в Санкт-Петербурге

Актриса Лия Ахеджакова заявила, что спектакль во Дворце культуры «Выборгский» в Санкт-Петербурге с ее участием отменили из-за проведения «каких-то работ», а не цензуры. Об этом она рассказала в беседе с «Подъемом».

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По словам Ахеджаковой, «Ленэнерго» прислало в ДК «бумажку, что с 12 до 00 у них какие-то работы».

«Какая может быть цензура? Пьеса, которая играется по всей стране уже лет пять-шесть. Нет, цензуры тут не было. Иначе нас бы давно бы уже приостановили», — отметила актриса.