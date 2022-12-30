В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
50 минут назад

Комик Соболев ответил на вопрос об эмиграции из России

Елена Прошина

Комик и бывший резидент шоу Comedy Club на канале ТНТ Илья Соболев ответил у себя в Telegram-канале на вопрос подписчика об эмиграции из России. Он заявил, что часто путешествует, но полностью уезжать из РФ не планирует.

Комик Соболев ответил на вопрос об эмиграции из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Один из подписчиков спросил у Соболева, почему он до сих пор не уехал из России. Комик ответил, что сейчас находится в Таиланде, а до этого посещал Турцию, Чехию и Испанию.

«Я часто уезжаю из России, такая возможность есть. Но вы, наверное, имеете в виду почему я вообще из РФ не уехал. Россия — это моя страна и я в ней живу. Разные есть периоды и ситуации. Сейчас они непростые», — добавил Соболев.

Также он отметил, что является не единственным, кто остается в России. По словам комика, «много кто не уехал».

Общество,Илья Соболев,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители