Комик Соболев ответил на вопрос об эмиграции из России

Комик и бывший резидент шоу Comedy Club на канале ТНТ Илья Соболев ответил у себя в Telegram-канале на вопрос подписчика об эмиграции из России. Он заявил, что часто путешествует, но полностью уезжать из РФ не планирует.
Один из подписчиков спросил у Соболева, почему он до сих пор не уехал из России. Комик ответил, что сейчас находится в Таиланде, а до этого посещал Турцию, Чехию и Испанию.
«Я часто уезжаю из России, такая возможность есть. Но вы, наверное, имеете в виду почему я вообще из РФ не уехал. Россия — это моя страна и я в ней живу. Разные есть периоды и ситуации. Сейчас они непростые», — добавил Соболев.
Также он отметил, что является не единственным, кто остается в России. По словам комика, «много кто не уехал».