Комик Соболев ответил на вопрос об эмиграции из России

«Я часто уезжаю из России, такая возможность есть. Но вы, наверное, имеете в виду почему я вообще из РФ не уехал. Россия — это моя страна и я в ней живу. Разные есть периоды и ситуации. Сейчас они непростые», — добавил Соболев.