Навка рассказала о новогодней традиции в своей семье

Знаменитая фигуристка Татьяна Навка рассказала о своей новогодней традиции ходить в баню 1 января. Как сообщает «МК», спортсменка собирается встречать Новый год вместе со своей семьей.
«Конечно же, отмечу с семьей. Будет елка, президент, "Оливье", "Наполеон". Мне уже можно такое. Так как я работаю под Новый год, я, конечно, контролирую подготовку стола, но мне помогают помощники и мама», — раскрыла свои планы Навка.
Фигуристка отметила, что на первый день нового года у нее вполне традиционные планы — попариться.
«1 января мы отдыхаем, ходим в баню. Обязательно, а как же! У нас даже фильм есть — классика нашего Советского Союза. Поэтому все ходим в баню», — заявила она.
Навка добавила, что очень счастлива тому, что в ее семье сохраняются эти традиции, а дети ждут Нового года и деда Мороза.