Навка рассказала о новогодней традиции в своей семье

«Конечно же, отмечу с семьей. Будет елка, президент, "Оливье", "Наполеон". Мне уже можно такое. Так как я работаю под Новый год, я, конечно, контролирую подготовку стола, но мне помогают помощники и мама», — раскрыла свои планы Навка.