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1 час назад

Навка рассказала о новогодней традиции в своей семье

Елена Прошина

Знаменитая фигуристка Татьяна Навка рассказала о своей новогодней традиции ходить в баню 1 января. Как сообщает «МК», спортсменка собирается встречать Новый год вместе со своей семьей.

Навка рассказала о новогодней традиции в своей семье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Конечно же, отмечу с семьей. Будет елка, президент, "Оливье", "Наполеон". Мне уже можно такое. Так как я работаю под Новый год, я, конечно, контролирую подготовку стола, но мне помогают помощники и мама», — раскрыла свои планы Навка.

Фигуристка отметила, что на первый день нового года у нее вполне традиционные планы — попариться.

«1 января мы отдыхаем, ходим в баню. Обязательно, а как же! У нас даже фильм есть — классика нашего Советского Союза. Поэтому все ходим в баню», — заявила она.

Навка добавила, что очень счастлива тому, что в ее семье сохраняются эти традиции, а дети ждут Нового года и деда Мороза.

Общество,Татьяна Навка,
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