В регионах Центральной России к 1 января прогнозируют потепление

Синоптики прогнозируют потепление до плюс 5-8 градусов днем 1 января в большинстве регионов Центрального федерального округа, в новогоднюю ночь ожидается от +2...3 до -2...3 градусов. Пройдут небольшие дожди, мокрый снег, на дорогах возможна гололедица, сообщили ТАСС в областных гидрометцентрах.

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"На Новый год в Тверской области сохранится неустойчивая погода. 31 декабря в дневные часы температура воздуха будет составлять до плюс 2 градусов, а 1 января воздух прогреется уже до плюс 5 градусов, ожидаются осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Порывы юго-западного ветра усилятся и временами будут доходить до 12 м/с", - сказал дежурный синоптик гидрометцентра по Тверской области.

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До плюс 3-5 градусов днем 1 января также прогнозируется во Владимирской, Ивановской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областях. В новогоднюю ночь в этих регионах температура воздуха будет колебаться от минус 1-5 градусов до плюс 1-2 градусов, возможен мокрый снег, гололедица на дорогах.

"1 января будет облачно, возможны дождь, мокрый снег, в отдельных районах гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью - от 0 до -5 градусов, днем - от -2 градусов до +3 градусов", - отметили в гидрометцентре по Владимирской области.

В Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Смоленской, Тульской областях в воскресенье ожидается до плюс 6-7, а местами до плюс 8 градусов, пройдут небольшие дожди, мокрый снег.

"В ночь на 1 января будет без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, порывы ветра до 16 м/с. Температура ночью - от -1 до +3 градусов, днем - 3-8 градусов тепла. Изменение погоды в сторону похолодания будет после 5 января", - рассказала руководитель гидрометцентра по Белгородской области Лидия Решетникова.