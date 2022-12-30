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14 минут назад

В РПЦ считают, что закон о защите чувств верующих нужно применить к блогеру Лебедеву

ТАСС

Основы закона о защите чувств верующих, действующего в России, необходимо применить к блогеру Артемию Лебедеву. Об этом заявил в пятницу заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, комментируя высказывания Лебедева в адрес Русской православной церкви.

В РПЦ закон о защите чувств верующих хотят применить к блогеру Лебедеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Лебедев написал в своем телеграм-канале, используя в том числе ненормативную лексику, о том, что "церковь не имеет никакого отношения к Богу". Также блогер сделал ряд других негативных высказываний в адрес церкви.

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"Новаторское" умозаключение А. Лебедева, что церковь - посредник между Богом и человеком, является еще одним из множества перепевов избитой мысли, вымученной теми людьми, которые пытаются себе доказать, что они слишком велики и интеллектуальны, чтобы ходить в церковь. <...> Это, увы, примитивно и уныло, как выцветшая за годы хранения в архиве страница из журнала "Безбожник", - написал Кипшидзе в своем телеграм-канале, комментируя высказывания блогера.

Он также посоветовал Лебедеву "удалиться в пустыню", где нет людей и "посредников", чтобы "общаться с божественными энергиями напрямую".

"Там, кстати, в пустыне и столь ненавистный Лебедеву закон о защите чувств верующих (который должен бы быть неоднократно имплементирован в отношении него) не имеет никакой актуальности. Нет людей - не нужны законы", - отметил Кипшидзе.

В конце декабря прошлого года в РПЦ призвали проверить на предмет оскорбления верующих другие высказывания Лебедева, который в своем телеграм-канале тогда грубо отозвался о поклонении мощам святых, в частности преподобного Сергия Радонежского.

Вопросы защиты чувств верующих регламентирует статья 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"). В 2013 году были приняты поправки, в том числе устанавливающие уголовную ответственность в виде лишения свободы за "публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих".

Общество,Вахтанг Кипшидзе,Артемий Лебедев,Сергий Радонежский,РПЦ,
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