В РПЦ рассказали, почему перенесли Архиерейский собор

Перенос Архиерейского собора Русской православной церкви (РПЦ) связан, прежде всего, со сложностью приезда в Москву в нынешней ситуации архиереев Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил в пятницу ТАСС член комиссии РПЦ по рассмотрению вопроса об изменении статуса Виленско-Литовской епархии, профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В РПЦ высшая власть принадлежит Поместному и Архиерейскому соборам. Предыдущий Архиерейский собор состоялся в 2017 году, затем его проведение несколько раз откладывалось, в том числе по причине пандемии коронавируса. Синод РПЦ в четверг принял решение назначить на 19 июля 2023 года архиерейское совещание иерархов из России и других стран, которые смогут прибыть в РФ, к вопросу о проведении Архиерейского собора синод постановил вернуться позже из-за "международной обстановки".

"Думаю, что так было решено потому, что маловероятно, что украинские архиереи смогли бы к этому времени приехать в Москву на Архиерейский собор. Конечно, и совещание может принимать решения, документы. Другое дело, что компетенция этих решений иная", - сказал Цыпин.

Архиереи УПЦ составляют значительную часть епископата Русской православной церкви.