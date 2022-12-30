В РПЦ рассказали, почему перенесли Архиерейский собор

Перенос Архиерейского собора Русской православной церкви (РПЦ) связан, прежде всего, со сложностью приезда в Москву в нынешней ситуации архиереев Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил в пятницу ТАСС член комиссии РПЦ по рассмотрению вопроса об изменении статуса Виленско-Литовской епархии, профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин.
В РПЦ высшая власть принадлежит Поместному и Архиерейскому соборам. Предыдущий Архиерейский собор состоялся в 2017 году, затем его проведение несколько раз откладывалось, в том числе по причине пандемии коронавируса. Синод РПЦ в четверг принял решение назначить на 19 июля 2023 года архиерейское совещание иерархов из России и других стран, которые смогут прибыть в РФ, к вопросу о проведении Архиерейского собора синод постановил вернуться позже из-за "международной обстановки".
"Думаю, что так было решено потому, что маловероятно, что украинские архиереи смогли бы к этому времени приехать в Москву на Архиерейский собор. Конечно, и совещание может принимать решения, документы. Другое дело, что компетенция этих решений иная", - сказал Цыпин.
Архиереи УПЦ составляют значительную часть епископата Русской православной церкви.
Как уточнил Цыпин, архиерейские совещания - нерегулярный церковный орган. Так, предыдущее подобное собрание проходило почти восемь лет назад - 2-3 февраля 2015 года в храме Христа Спасителя в Москве. До этого архиерейское совещание собиралось в столице в феврале 2010 года, в дни празднования первой годовщины интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.