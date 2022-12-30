В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
8 минут назад

В РПЦ рассказали, почему перенесли Архиерейский собор

ТАСС

Перенос Архиерейского собора Русской православной церкви (РПЦ) связан, прежде всего, со сложностью приезда в Москву в нынешней ситуации архиереев Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил в пятницу ТАСС член комиссии РПЦ по рассмотрению вопроса об изменении статуса Виленско-Литовской епархии, профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин.

В РПЦ рассказали, почему перенесли Архиерейский собор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В РПЦ высшая власть принадлежит Поместному и Архиерейскому соборам. Предыдущий Архиерейский собор состоялся в 2017 году, затем его проведение несколько раз откладывалось, в том числе по причине пандемии коронавируса. Синод РПЦ в четверг принял решение назначить на 19 июля 2023 года архиерейское совещание иерархов из России и других стран, которые смогут прибыть в РФ, к вопросу о проведении Архиерейского собора синод постановил вернуться позже из-за "международной обстановки".

"Думаю, что так было решено потому, что маловероятно, что украинские архиереи смогли бы к этому времени приехать в Москву на Архиерейский собор. Конечно, и совещание может принимать решения, документы. Другое дело, что компетенция этих решений иная", - сказал Цыпин.

Архиереи УПЦ составляют значительную часть епископата Русской православной церкви.

Как уточнил Цыпин, архиерейские совещания - нерегулярный церковный орган. Так, предыдущее подобное собрание проходило почти восемь лет назад - 2-3 февраля 2015 года в храме Христа Спасителя в Москве. До этого архиерейское совещание собиралось в столице в феврале 2010 года, в дни празднования первой годовщины интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Общество,Патриарх Кирилл,Иисус Христос,РПЦ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители