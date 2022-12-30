В Госдуме посоветовали россиянам не выезжать из России

Россиянам следует воздержаться от поездок за границу из-за плохой атмосферы. Об этом заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Олег Морозов.
«Атмосфера поменялась. Плохая атмосфера сейчас для зарубежных поездок. Никаких других ограничений нет [для поездок за границу]», — сказал он. Его слова приводит РИА Новости.
В качестве подтверждения своих слов депутат отметил, что в настоящий момент такие поездки могут быть более затратными и некомфортными. По его мнению, данный дискомфорт связан с логистическими проблемами.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал запретить уехавшим россиянам возвращаться в страну. Его слова касались тех граждан, кто покинул страну после начала частичной мобилизации в РФ. Также сообщалось, что власти России пока не определили порядок налогообложения уехавших граждан, сообщает телеканал 360.