В Госдуме посоветовали россиянам не выезжать из России

Россиянам следует воздержаться от поездок за границу из-за плохой атмосферы. Об этом заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Олег Морозов.

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«Атмосфера поменялась. Плохая атмосфера сейчас для зарубежных поездок. Никаких других ограничений нет [для поездок за границу]», — сказал он. Его слова приводит РИА Новости.

В качестве подтверждения своих слов депутат отметил, что в настоящий момент такие поездки могут быть более затратными и некомфортными. По его мнению, данный дискомфорт связан с логистическими проблемами.