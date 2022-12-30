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56 минут назад

В Госдуме посоветовали россиянам не выезжать из России

Ura.Ru

Россиянам следует воздержаться от поездок за границу из-за плохой атмосферы. Об этом заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Олег Морозов.

В Госдуме посоветовали россиянам не выезжать из России
Фото: ТАССТАСС

«Атмосфера поменялась. Плохая атмосфера сейчас для зарубежных поездок. Никаких других ограничений нет [для поездок за границу]», — сказал он. Его слова приводит РИА Новости.

В качестве подтверждения своих слов депутат отметил, что в настоящий момент такие поездки могут быть более затратными и некомфортными. По его мнению, данный дискомфорт связан с логистическими проблемами.

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Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал запретить уехавшим россиянам возвращаться в страну. Его слова касались тех граждан, кто покинул страну после начала частичной мобилизации в РФ. Также сообщалось, что власти России пока не определили порядок налогообложения уехавших граждан, сообщает телеканал 360.

Общество,Олег Морозов,Дмитрий Медведев,Единая Россия,Госдума,Совет безопасности РФ,Телеканал "360° Подмосковье",
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