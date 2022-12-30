Названа главная предпосылка к появлению СССР

«Причиной распада царской России до недавнего времени в основном объясняли экономикой, что у нас якобы чего-то не хватало. Однако 1913 год был верхом достижений Российской империи. И вот Россия на пике своего развития вдруг неожиданно рушится. Русские солдаты почему-то не захотели воевать, и петроградский гарнизон вышел на улицы и смел тысячелетнее царское правительство и самодержавие. Прежде всего нужно сказать о том, что распалась Российская империя. Эти два события — создание СССР и распад Российской империи — между собой связаны и взаимно обусловлены. В СССР жили люди из Российской империи — это те же люди, которые ее развалили и создали Советский союз», — заявил специалист.