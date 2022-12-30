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24 минуты назад

Россиянам рассказали о правилах запуска фейерверков на дачах

Газета.Ru

Депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что за незаконную торговлю петардами может грозить штраф до 300 тыс. рублей. Об этом он сообщил РИА Новости.

Россиянам рассказали о правилах запуска фейерверков на дачах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он подчеркнул, что покупать петарды и фейерверки можно только в официальных магазинах. Торговля на улице и в ларьках запрещена, добавил он.

Нельзя продавать пиротехнику и лицам младше 16 лет.

Запускать петарды и салюты на дачных участках можно на расстоянии 10-150 метров от леса в зависимости от мощности фейерверка, отметил Чаплин.

Ранее в Воронежской области в трех граничащих с Луганской народной республикой (ЛНР) районах запретили устраивать фейерверки, при этом разрешено использование хлопушек, бенгальских огней, а также фонтанов холодного огня.

Отмечается, что решение было принято на заседании оперативного штаба региона.

Запрет будет действовать во время периода действия режима среднего уровня реагирования, который установлен указом президента РФ № 757.

Общество,Новый год 2023,Никита Чаплин,Госдума,
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