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25 минут назад

Россиянам дали советы по безопасности на улице зимой

Lenta.ru

Зимой нужно быть особенно осторожным рядом с автодорогами, а также рядом с постройками любого типа, рассказал председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин. В беседе с «Лентой.ру» он дал ряд советов, как избежать потенциально опасных для жизни ситуаций, вызванных падением снега и образованием льда.

Россиянам дали советы по безопасности на улице зимой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В первую очередь специалист призвал россиян проявлять бдительность на улице. По словам Крохина, важно держать ситуацию вокруг себя под контролем.

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«К сожалению, вне зависимости от того, где человек находится, надо быть внимательным и соблюдать осторожность. Не нужно ходить в наушниках, важно быть внимательным и смотреть по сторонам, следить за тем, какой транспорт двигается. Были случаи, когда автобусы и легковые машины вылетали на тротуары», — заявил эксперт.

Он также напомнил, что не стоит недооценивать опасность, исходящую от транспорта. По его словам, у водителей в зимний период ухудшается обзор и контроль над транспортными средствами.

«Особенно нужно быть осторожным в снегопад и гололед, когда плохая видимость: использование реагентов на автодорогах ухудшает видимость водителей. Это не просто снег, это такое химическое соединение снега, грязи и реагентов, которое налипает на лобовое стекло», — объяснил Крохин.

Рядом со зданиями, особенно многоэтажным, нужно соблюдать дистанцию в два метра от стены в спокойную погоду, пять метров — в ветреную, посоветовал специалист. Он также перечислил участки зданий, где формируются представляющие опасность глыбы льда и снега.

«Прежде чем подойти к зданию, обязательно посмотрите наверх. Самые опасные места — это разрезы кровли, именно там образуются сосульки в местах протечки и потери тепла в кровле. Также смотрите на балконы. Если они неправильно остеклены, то образуются наледь и сосульки. Смотрите и на углы здания: там может образовываться наледь, опасная для жизни и имущества человека», — подчеркнул председатель Союза жилищных организаций Москвы.

Ранее стало известно о том, что в результате падения крупной глыбы льда на западе Москвы пострадал директор департамента оперативного управления МЧС генерал-лейтенант Анатолий Елизаров. Сообщалось, что 28 декабря в 13:00 на мужчину рухнула подтаявшая из-за оттепели прилипшая к постройке глыба льда. Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.

Общество,Анатолий Елизаров,Константин Крохин,
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