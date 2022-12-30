Блогер перечислил различия между россиянами и американцами

Российский тревел-блогер, путешествующий по США, назвал три привычки американцев, «совершенно чуждые» россиянам. Наблюдениями он поделился в личном блоге TravelManiac на платформе «Яндекс.Дзен».

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Первой неприменимой к российским реалиям особенностью американцев путешественник назвал привычку ходить в домашней или спальной одежде в общественных местах и «попросту не заморачиваться» насчет внешнего вида.

«Вы можете представить, чтобы в России было совершенно нормальным ходить в магазин, кафе, супермаркет или на почту в халате, с полотенцем на голове после душа и в комнатных тапочках?» — задался вопросом автор блога.

Также россиянина удивила привычка американцев ходить по дому в уличной обуви. При этом мужчина заметил, что в США любят стелить в домах ковры и коврики, а домашние тапочки, как в России, «отсутствуют как явление».

«Разуться около входа для них — будто полностью оголиться. Так что пришел домой, повесил пальто на крючок и пошел к своему любимому дивану в ботинках. На него, кстати, они тоже запросто могут взгромоздиться прямо в ботинках. Даже если диван светлый, а ботинки грязные», — добавил он.

Еще одной чуждой россиянам привычкой американцев стал обычай выбрасывать елку перед Новым годом, а не после. Блогер объяснил, что в США главный праздник — Рождество, который отмечается 25 декабря, поэтому сразу после этой даты многие начинаются избавляться от праздничных украшений.